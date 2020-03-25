Вернувшихся из Европы жителей Подмосковья попросили обратиться к врачам

В Московской области коронавирусом заболел 41 человек. Вероятно, число инфицированных увеличится. Чтобы выявить заразившихся и остановить рост вспышки, приехавших из заграницы попросили обратиться к медикам.

В Мособлштабе уточнили, кого конкретно это касается. Речь идет о людях, вернувшихся следующими рейсами:

• SU 2353 Вена — Москва (12.03.20);

• SU 2501 Мадрид — Москва (13.03.20);

• SU 2385 Женева — Москва (14.03.20).

«Вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по номеру 8-800-550-50-30, оформить вызов на портале госуслуг или обратиться в скорую помощь по номеру 112», — подчеркнули в Мособлштабе.

Шесть новых случаев заболевания COVID-19 в Подмосковье зафиксировали 24 марта. Таким образом, общее число заболевших в регионе составляет 41 человек. При этом двое уже выздоровели, их выписали из больницы.

Ранее стало известно, что с 25 марта в Московской области закрываются развлекательные центры, кинотеатры, кинозалы, детские игровые комнаты и ночные клубы. В барах, кафе и ресторанах запрещено курить кальян. Такое решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ограничительные меры будут действовать в период повышенной готовности из-за борьбы с коронавирусом.