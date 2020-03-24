Медицинские маски стали производить в Реутове. Для этого предприятия переквалифицировались

В Реутове многие предприятия переквалифицировались и начали производить медицинские маски. Таким образом они планируют обеспечить потребность соцучреждений округа в этих средствах защиты.

В подмосковном Реутове многие предприятия начали процесс перепрофилирования производственных мощностей, чтобы выпускать медицинские одноразовые маски. Таким образом они планируют удовлетворить потребность социальных учреждений муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова..

В связи с возросшей потребностью в обеспечении одноразовыми медицинскими масками, Реутовский экспериментальный завод средств протезирования одним из первых перепрофилировал часть производственных мощностей. В настоящее время специалисты предприятия изготавливают до 1000 единиц таких масок ежедневно Станислав Каторов.

Источник фото: телеканал «360»

В пресс-службе уточнили, что это позволит частично удовлетворить внутренние потребности муниципалитета. В первую очередь, выпущенные на заводе маски начнут поставлять в социальные учреждения городского округа.

Однако Реутовский экспериментальный завод средств протезирования стал не единственным, что переквалифицировался и начал производить медицинские маски. Многие предприятия среднего и малого бизнеса Реутова последовали его примеру. В том числе их стали выпускать и некоторые швейные ателье.