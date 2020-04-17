Половина случаев заболевания СОVID-19 в России оказались бессимптомными

В России увеличивается количество людей, которые переносят коронавирус без каких-либо симптомов. Число таких болеющих уже достигло 45-50%.

«Если еще две недели в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, составляло 10-12%, максимум 20%. За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%», — приводит «Интерфакс» слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

При этом она отметила, что число подтвержденных заражений растет, так как медики проводят больше тестирований. Всех инфицированных отправляют в изоляцию под наблюдение врачей, даже если у них нет проявлений болезни.

«Их изоляция позволяет не заболеть и не заразиться тем, кто с ними встречается и тем, кто с ними рядом», — пояснила Попова.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что бессимптомные пациенты с коронавирусом помогают выработать иммунитет среди населения.

Сейчас коронавирусом в России заражены 32 008 человек. Вылечить врачам удалось 2 590 пациентов. Скончались в больницах 273 человека.