    15 апреля 2020, 11:11

    Онищенко определил пользу бессимптомных пациентов с коронавирусом

    Ольга Ситникова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что бессимптомные переносчики коронавируса помогут выработать популяционный иммунитет. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
    Онищенко определил пользу бессимптомных пациентов с коронавирусом

    По мнению Онищенко, иммунитет, который вырабатывают зараженные без симптомов, приведет к победе над коронавирусом.

    «Это хорошая ситуация. Это говорит о том, что сегодня очень эффективно создается популяционный иммунитет, который остановит распространение коронавирусной инфекции. Это по существу естественная вакцинация», — отметил заместитель председателя.

    Тем не менее, он добавил, что из-за отсутствия симптомов у некоторых больных растет вероятность заражения пожилых людей.