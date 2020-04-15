Онищенко определил пользу бессимптомных пациентов с коронавирусом

По мнению Онищенко, иммунитет, который вырабатывают зараженные без симптомов, приведет к победе над коронавирусом.

«Это хорошая ситуация. Это говорит о том, что сегодня очень эффективно создается популяционный иммунитет, который остановит распространение коронавирусной инфекции. Это по существу естественная вакцинация», — отметил заместитель председателя.

Тем не менее, он добавил, что из-за отсутствия симптомов у некоторых больных растет вероятность заражения пожилых людей.