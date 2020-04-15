Онищенко определил пользу бессимптомных пациентов с коронавирусом
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что бессимптомные переносчики коронавируса помогут выработать популяционный иммунитет. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По мнению Онищенко, иммунитет, который вырабатывают зараженные без симптомов, приведет к победе над коронавирусом.
«Это хорошая ситуация. Это говорит о том, что сегодня очень эффективно создается популяционный иммунитет, который остановит распространение коронавирусной инфекции. Это по существу естественная вакцинация», — отметил заместитель председателя.
Тем не менее, он добавил, что из-за отсутствия симптомов у некоторых больных растет вероятность заражения пожилых людей.