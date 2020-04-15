Коронавирус становится незаметным. Все больше россиян разносят его бессимптомно

Что делать, если подхватил коронавирусную инфекцию, вроде бы всем уже понятно: лечение, самоизоляция и так далее. Но иногда коронавирус может проходить и без симптомов. В этом случае человек не чувствует никакого дискомфорта, но является переносчиком инфекции и, сам того не зная, может представлять опасность для окружающих.

В последнее время число таких случаев в России продолжает расти. В начале апреля глава Роспотребнадзора говорила о 25%. Теперь же, по ее словам, количество тех, кто переносит коронавирус без симптомов, достигло 30% от общего числа всех зараженных.

С одной стороны, это положительная динамика. Во-первых, передача коронавируса от переносчика без симптомов происходит не так активно. По словам Поповой, соотношение такое: один переносчик без симптомов передает инфекцию одному человеку, а переносчик с ярко выраженными симптомами — троим. Кроме того, если человек переносит инфекцию бессимптомно, это уже свидетельствует о том, что его организм приспособился к новому вирусу и в дальнейшем COVID-19 ему, скорее всего, не грозит. Это как вакцина, только без врачебного вмешательства. Вирусолог Виктор Зуев и вовсе назвал бессимптомный перенос «джентльменским соглашением» между вирусом и человеком.

Человеку это гарантирует нестерильный иммунитет, а вирусу — способ сохранения его в природе. «Джентльменское соглашение», как говорят французские коллеги Виктор Зуев доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи.

Соответственно, чем больше процент будет таких зараженных от общего числа, тем скорее пандемия пройдет, и это облегчит задачу врачам.

С другой стороны, бессимптомный перенос коронавируса таит в себе большую опасность — это его неконтролируемость. По словам врача-пульмонолога Сергея Авдеева, инфекция проходит без симптомов, как правило, у людей с крепким здоровьем, в основном молодых или детей. Но они вполне могут передать ее людям, у которых здоровье ослаблено хроническими заболеваниями, — вот для них коронавирус, вероятно, будет иметь серьезные последствия.

И при этом отследить бессимптомных переносчиков очень сложно. Это можно определить только по результатам анализов, которые человек не пойдет сдавать, если у него нет проблем со здоровьем. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время будут приниматься какие-то дополнительные меры предосторожности. Некоторые эксперты призывают постепенно начинать тестировать тех, кто в период карантина вынужденно находится в постоянном контакте с людьми: врачей, продавцов в магазинах, работников метрополитена.

Конечно, надо проверять тех, кто в группе риска, кто постоянно контактирует с людьми. Другой вопрос, хватит ли на это ресурсов? В любом случае сбор анализов займет очень долгое время Виктор Зуев доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи.

Поэтому даже если в срочном порядке организовать всеобщее обследование, это не решит проблему. Скорее, наоборот, это будет только способствовать распространению вируса из-за неизбежных больших скоплений людей.

Понятно, что полностью самоизолироваться невозможно. Но в любом случае следует быть внимательнее и по возможности ограничить социальные контакты.