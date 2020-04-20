Половина новых заразившихся коронавирусом москвичей оказалась молодежью

Подавляющее большинство новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. А половине больных нет и 45.

«Среди новых заболевших: 44% — от 18 до 45 лет, 36% — от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 80 лет, 5,5% — старше 80 лет, 4,5% — дети», — сообщили в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом.

В столице за сутки выявили 2026 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии — 26 350 больных COVID-19.

В оперативном штабе напомнили, что до 1 мая все жители Москвы вне зависимости от возраста должны соблюдать режим изоляции, то есть не покидать квартиры без обоснованной причины.

С прошлой недели в Москве действует система цифровых пропусков. Разрешение нужно на поездки по городу на любом виде транспорта, включая велосипед, машины, такси, автобусы и метро. При оформлении цифрового пропуска нужно обязательно указать номер проездного или автомобиля. Дойти пешком до магазина или на работу можно без пропуска.

Аналогичные меры действуют и в Московской области.