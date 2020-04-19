Карты «Тройка» в Москве начнут доставлять на дом

Столичный Дептранс договорился с «Яндексом» о доставке карт «Тройка» на дом. Их нужно привязать к специальному пропуску для поездки на общественном транспорте.

«В связи с вчерашними нововведениями для удобства пассажиров мы договорились с „Яндексом“ о доставке карт „Тройка“ на дом. Залоговая стоимость „Тройки“ не изменится (50 рублей), а заказать карту можно будет в „Яндекс.Лавке“», — говорится в сообщении департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что действие всех видов проездных билетов на общественный транспорт, кроме электронных, приостановят в Москве с 22 апреля до 1 мая. Неиспользованные поездки потом компенсируют.

Пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Помимо «Тройки», в списке электронных билетов значатся карта «Стрелка», месячный единый проездной билет, социальные карты москвича и жителя Московской области.

Власти Москвы и Подмосковья с 15 апреля ужесточили ограничения в связи с пандемией коронавируса. Теперь для поездки на общественном транспорте необходимо оформить специальный пропуск. Число заразившихся коронавирусом пока растет каждый день. По состоянию на 19 апреля уханьский вирус выявили у 42 853 человек. 361 инфицированный умер от COVID-19.