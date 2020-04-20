Поздравление от знаменитости. Как деятели искусства зарабатывают во время изоляции

Даже известным людям приходится сидеть дома и думать, как заработать при общей изоляции. Знаменитости записывают интернет-поздравления, а популярные диджеи устраивают сеты по закрытой ссылке.

Онлайн-клубы

В условиях изоляции модные ночные клубы перекочевали в Сеть. Об этом пишет Bloomberg. В приложении Zoom появились виртуальные ночные клубы. За вход в такие, правда, придется заплатить вполне реальные деньги — порядка 10 долларов.

За эту сумму можно подключиться к вечеринке, на который в одном окне играет диджей, а в других — отплясывают люди. При этом выглядят все, как подобает любителям тусовок: платья, костюмы, макияж.

Но и это еще не все. Для фанатов элитных мероприятий есть вечеринки, за вход на которые придется раскошелиться, заплатив 80 долларов. Там играют известные во всем мире диджеи и исполняют номера профессиональные танцовщицы.

«Газманов онлайн»

Отечественные музыканты также нашли способ подзаработать во время изоляции. «Родион Газманов и Ко в условиях разразившегося коронавируса и коронакризиса вынуждены придумывать альтернативные способы заработка. Как оказалось, выход есть: жизнь не стоит на месте, и людям все так же хочется праздника. В условиях самоизоляции и рухнувших доходов артисты готовы идти на компромисс, появилось новое направление деятельности — „Газманов онлайн“», — заявил помощник артиста.

Музыкант взялся за личные онлайн-поздравления, концерты и даже мероприятия. Расценки вполне бюджетные: самое дешевое — пять тысяч за поздравление, дорогое — 60 тысяч за проведение мероприятия онлайн и концерт. Представители певца утверждают, что направление оказалось очень популярным и музыкант уже готовится к исполнению поступивших заказов.

Источник фото: rodiongazmanov.ru

Моду на звездную удаленку в России задала Любовь Успенская. Недавно она опубликовала в Instagram пост, где написала, что готова записывать для своих поклонников онлайн-поздравления. Правда, у Успенской такая услуга будет стоить уже 30 тысяч рублей, как удалось узнать журналистам.

Впрочем, сама идея не нова — зарубежные музыканты занимались этим задолго до коронавируса. Например, финская группа Poets of the Fall уже год записывает для поклонников личные видеопоздравления. Правда, оценивают свои услуги дешевле Успенской: 108 евро (8,7 тысячи рублей по нынешнем курсу).

Онлайн-фотосессии

Не остались в стороне и представители другой творческой профессии — фотографы. Они начали проводить онлайн-съемки, также не бесплатно. Дело это вполне прибыльное, так как во время изоляции у многих наконец появилось время устроить семейную фотосессию, а популярные нынче блогеры без человека с камерой вообще как без рук.

Для получения заветных снимков теперь клиент и фотограф созваниваются по видеосвязи, модель ставит телефон в обговоренное место, а специалист дает советы, как и куда лучше встать. Нужный кадр получается с помощью скриншота. Затем фото редактируют и присылают заказчику.