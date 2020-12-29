Поклонская заявила о депрессии из-за проповедей бывшего схиигумена Сергия

«То, что я видела в YouTube, — умереть за Россию, все дела — это страшно и очень опасно. Люди пытаются найти в церкви правильные способы веры, а слышат такие проповеди. Мне просто жалко людей, которым морочат голову. Люди должны жить, а не умирать за что-то. Этот год очень сложный, еще и вот такие проповеди — они еще больше вводят в депресняк», — сказала она.

Наталья Поклонская несколько раз приезжала к Сергию в монастырь. В СМИ писали, что он является ее духовником, однако в интервью с Ксенией Собчак она опровергла эту информацию.

Бывшего схиигумена Сергия заподозрили в склонении детей к самоубийству после проповеди о дочери святого Серафима Саровского. В ночь на 29 декабря силовики взяли Среднеуральский женский монастырь штурмом и задержали Сергия.

Днем 29 декабря в монастырь приехал детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков. Он сообщил, что все дети, которые проживали в Среднеуральском монастыре, в порядке.