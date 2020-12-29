Омбудсмен рассказал о состоянии детей из Среднеуральского монастыря

Дети, которые живут в Среднеуральском монастыре, в порядке. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Он посетил монастырь после задержания экс-схиигумена Сергия.

«Я уже побывал там. Моя главная цель и задача была установить, все ли в порядке с детьми. С детьми все в порядке», — ответил омбудсмен РИА «Новости» на вопрос о том, находится ли он сейчас в монастыре.

Мороков добавил, что дети живут с родителями, которые и будут решать их дальнейшую судьбу.

Прошлой ночью омоновцы взяли под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, который ранее захватил схимонах Сергий. Утром 29 декабря СМИ со ссылкой на адвоката Сергия сообщили, что схимонаха заподозрили в склонении несовершеннолетних к самоубийству и задержали. Кроме того, отлученного от церкви обвиняют еще по двум статьям: самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Интерес правоохранителей вызвал ролик, который экс-схиигумен выложил на YouTubе. В нем он спрашивал прихожан, готовы ли они умереть за Россию, детей и будущее. Ранее Игорь Мороков попросил проверить это видео и установить, содержит ли оно призывы к самоубийствам.