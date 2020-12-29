Схиигумена Сергия задержали в Среднеуральском монастыре

Омоновцы взяли под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, захваченный бывшим схиигуменом Серигем (Романовым). Видео выложили в соцсетях очевидцы.

Отлученного от церкви отца Сергия задержали для допроса, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре», — добавил собеседник агентства. Он уточнил, что причиной задержания стало видео на YouTube, в котором Сергий призывает своих соратников «умереть за Россию».

Ранее за свои проповеди священника дважды штрафовали по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной информации о пандемии.

Романова запретили в служении в мае 2020 года. Позднее Екатеринбургская епархия РПЦ лишила его сана за нарушение присяги священника. В сентябре церковный суд отлучил Сергия от церкви. Бывшего схиигумена обязали покинуть монастырь, однако он не подчинился этому решению.