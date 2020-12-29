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    29 декабря 2020, 00:48

    Схиигумена Сергия задержали в Среднеуральском монастыре

    Кирилл Фролов

    Омоновцы взяли под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, захваченный бывшим схиигуменом Серигем (Романовым). Видео выложили в соцсетях очевидцы.
    Схиигумена Сергия задержали в Среднеуральском монастыре

    Отлученного от церкви отца Сергия задержали для допроса, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    «Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре», — добавил собеседник агентства. Он уточнил, что причиной задержания стало видео на YouTube, в котором Сергий призывает своих соратников «умереть за Россию».

    Ранее за свои проповеди священника дважды штрафовали по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной информации о пандемии.

    Романова запретили в служении в мае 2020 года. Позднее Екатеринбургская епархия РПЦ лишила его сана за нарушение присяги священника. В сентябре церковный суд отлучил Сергия от церкви. Бывшего схиигумена обязали покинуть монастырь, однако он не подчинился этому решению.