Бывшему схиигумену Сергию предъявили обвинение по трем статьям: о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщила его адвокат Светлана Герасимова.

Как рассказала Герасимова ТАСС, схимонаха обвиняют по трем статьям. Она также подтвердила, что ему предъявили обвинение по статье о склонении к самоубийству.

Меру пресечения отлученному схимонаху изберет Басманный суд. По мнению адвокатов, следователи будут ходатайствовать об аресте.

По словам Герасимовой, кроме Сергия, в монастыре задержали священников и прихожан.

Поводом для уголовного преследования схимонаха, по данным «Коммерсанта», стала видеозапись проповеди, выложенная 5 декабря на YouTube-канале Всеволода Могучева. На нее обратил внимание детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков. Во время проповеди Сергий рассказывал о дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской, которую отец благословил на смерть ради жизни ее брата Михаила Мантурова. После этого Сергий обратился к прихожанам с вопросом, готовы ли они умереть за детей, за Россию.

Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря, в беседе с изданием «Коммерсантъ-Урал», отметил, что проповедь была не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, страны, веры и о патриотизме.

Схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали ночью 29 декабря, после штурма Среднеуральского женского монастыря. Несколько часов продолжались обыски. По информации прихожан, силовики выбили окна и частично «разгромили» помещения.