facebook_pixel
    29 декабря 2020, 09:35

    Бывшему схиигумену Сергию предъявили обвинение по трем статьям

    Екатерина Шамина

    Бывшему схиигумену Сергию предъявили обвинение по трем статьям: о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщила его адвокат Светлана Герасимова.
    Бывшему схиигумену Сергию предъявили обвинение по трем статьям

    Как рассказала Герасимова ТАСС, схимонаха обвиняют по трем статьям. Она также подтвердила, что ему предъявили обвинение по статье о склонении к самоубийству.

    Меру пресечения отлученному схимонаху изберет Басманный суд. По мнению адвокатов, следователи будут ходатайствовать об аресте.

    По словам Герасимовой, кроме Сергия, в монастыре задержали священников и прихожан.

    Поводом для уголовного преследования схимонаха, по данным «Коммерсанта», стала видеозапись проповеди, выложенная 5 декабря на YouTube-канале Всеволода Могучева. На нее обратил внимание детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков. Во время проповеди Сергий рассказывал о дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской, которую отец благословил на смерть ради жизни ее брата Михаила Мантурова. После этого Сергий обратился к прихожанам с вопросом, готовы ли они умереть за детей, за Россию.

    Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря, в беседе с изданием «Коммерсантъ-Урал», отметил, что проповедь была не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, страны, веры и о патриотизме.

    Схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали ночью 29 декабря, после штурма Среднеуральского женского монастыря. Несколько часов продолжались обыски. По информации прихожан, силовики выбили окна и частично «разгромили» помещения.