Эксклюзив 28 марта 2024, 03:16 Появилось видео со стихийным мемориалом у Crocus City Hall

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Люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу, созданному в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Корреспондент «360» снял видео у концертного зала.

Люди принесли десятки букетов, в том числе с красными гвоздиками, розами и нарциссами, детские игрушки и воздушные шары, зажгли свечи в память о жертвах теракта.

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В середине мемориала водружен простой православный крест. Там же находится фотография погибшего от рук террористов ребенка. На месте продолжают дежурить правоохранители.

Бойцы специальной военной операции оставили послание на месте стихийного мемориала, в котором говорится, что они сильно скорбят и отомстят.

Ранее на сайте подмосковного главка МЧС сообщили, что число погибших в теракте достигло 143 человек.

В память о жертвах теракта рок-группа «Пикник» провела в Санкт-Петербурге благотворительный концерт. Он начался минутой молчания, а завершился финальной песней «Там, на самом краю земли», во время которой зрители зажгли фонарики.