Общество 28 марта 2024, 01:20 Сотни фонариков зажглись во время финальной песни «Пикника» в Петербурге «Пикник» завершил вечер памяти жертв теракта песней «Там, на самом краю земли» РИА «Новости»

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Петербургский концерт рок-группы «Пикник», посвященный жертвам теракта в Crocus City Hall, завершился финальной песней «Там, на самом краю земли», во время которой зрители зажгли фонарики. Об этом сообщили «Известия».

Выступление музыкантов завершилось бурными овациями. Зрители скандировали «Спасибо!», аплодируя артистам.

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Благотворительный концерт прошел в БКЗ «Октябрьский» при усиленных мерах безопасности. Свободных мест не было.

Как заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, музыканты, которые вышли на сцену, показали словом и делом, что террористам не запугать и не сломить россиян. Его слова привела в своем Telegram-канале пресс-служба.

«Наш город, переживший блокаду, атаки террористов, как никакой другой понимает всю боль потери родных и близких», — заявил он.

Перед началом выступления музыканты и зрители почтили минутой молчания память погибших. Все собранные средства направят в помощь пострадавшим и семьям жертв теракта.