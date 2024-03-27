Происшествия 27 марта 2024, 20:35 Число погибших при теракте в Crocus City Hall выросло до 143 человек МЧС обновило список погибших при теракте в Crocus City Hall до 143 человек

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Предварительный список погибших в ходе теракта в концертном зале Crocus City Hall увеличился до 143 человека. Документ опубликовали на сайте подмосковного главка МЧС.

По данным ведомства, обновленный перечень составили по состоянию на 20:15 27 марта, опираясь на данные Минздрава России.

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В ходе дальнейшей работы его будут корректировать по данным судебно-медицинских исследований.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Террористы открыли огонь в фойе и концертном зале по зрителям перед концертом группы «Пикник». Преступники подожгли помещение и скрылись. Четверых подозреваемых задержали в Брянской области. Басманный суд арестовал боевиков на два месяца.