Пограничники рассказали о состоянии здоровья Марии Колесниковой

Представитель белорусского пограничного комитета рассказал о состоянии задержанной Марии Колесниковой. По предварительной информации, Колесникову задержали на границе с Украиной.

По словам Антона Бычковского, член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова не нуждается в медицинской помощи и ее здоровью ничего не угрожает, сообщает РИА «Новости».

«С точки зрения здоровья все в порядке, медицинская помощь ей не требуется», — заявил Бычковский.

По информации Госпогранкомитета Белоруссии, 8 сентября Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска на белорусско-украинской границе и отправились на Украину. Двоим удалось попасть в страну, а Колесникову задержали. Однако сегодня утром стало известно о задержании на территории Украины Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Ранее в Сети появилось видео, где машина пересекает погранконтроль. На кадрах можно рассмотреть только двух пассажиров.

Об исчезновении белорусского оппозиционера стало известно 7 сентября. По предварительной информации, Колесникову посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.