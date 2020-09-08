Белорусских оппозиционеров задержали на Украине

В Государственной пограничной службе Белоруссии сообщили о задержании на территории Украины двух представителей белорусской оппозиции. По предварительным данным, задержаны Антон Родненков и Иван Кравцов.

Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил РИА «Новости» о задержании Родненкова и Кравцова на территории Украины.

«По имеющейся у нас информации, в порядке взаимодействия Родненков и Кравцов задержаны сопредельной стороной на территории Украины», — рассказал Бычковский.

Во вторник, 8 сентября, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Кравцов и Родненков покинули страну, чтобы отправиться на Украину.

О задержании Марии Колесниковой пока ничего не известно. Однако Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook, что Колесникова не появлялась на границе: «Гражданин Беларуси М. Колесникова не прибыла в пункты пограничного контроля Украины».

Ранее в СМИ появилась информация, что Мария Колесникова вместе с двумя коллегами пыталась уехать на Украину на автомобиле. RT опубликовал видео, на котором машина пересекает погранконтроль. Действие происходит 8 сентября.