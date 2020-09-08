Появилось видео, как Колесникова пересекала границу с Украиной

На кадрах видно, что все происходит в темное время суток. К пункту контроля подъезжает машина, к ней подходит пограничник. Он проверяет у людей документы (на видео можно рассмотреть только двоих), после чего автомобиль едет вперед.

Судя по всему, это кадры с камеры видеонаблюдения. На них стоят точные дата и время — 8 сентября 04:04.

Государственной телевидение Белоруссии сообщило, что Колесникову задержали на границе. Поиск Кравцова и Родненкова продолжается. Об этом написало РИА «Новости».

Агентство ATN передало, что Колесникову не похищали, как говорилось ранее. СМИ утверждает, что Мария решила уехать на Украину, при этом она выключила телефон. После того как машина с ней прошла таможню, она поехала в сторону Украины. Через какое-то время члена КС якобы высадили из автомобиля, затем ее задержала пограничная служба.

Ранее пограничный комитет Белоруссии заявил, что Колесникова, Кравцов и Родненков проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе.