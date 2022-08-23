«Погибла за Россию». Философ Александр Дугин выступил на церемонии прощания с дочерью

Известный философ Александр Дугин рассказал о погибшей дочери Дарье на церемонии прощания с ней. Мероприятие проходит в телецентре «Останкино».

«Я хотел воспитать дочь так, как вижу идеал человека. В первую очередь это вера. Она все детство провела в православных лагерях, ходила в церковь. Мы с мамой посоветовали ей стать философом, и она старалась двигаться в этом направлении», — вспомнил Дугин.

По его словам, одни из первых слов Даши были «Россия», «народ» и «империя».

«Она стала идеальной, проходя через испытания. В последнем разговоре она сказала: „Папа, я чувствую себя героем и воином, я хочу быть на стороне света“», — признался Александр Дугин.

Он отметил, что Дарья «погибла за народ, за Россию».

«Я очень признателен вам и всему нашему народу за поддержку. <…> Чувствую, как она радуется сейчас, когда ее наградил президент», — заметил отец погибшей.

По его словам, самая большая цена, которую приходится платить, «может быть оправдана только нашей победой».

Политолог и журналист Дарья Дугина погибла 20 августа в Московской области — в ее машине сработала взрывчатка, приведенная в действие дистанционно. ФСБ указала на причастность украинских спецслужб к преступлению. В исполнении заказного убийства заподозрили 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк.