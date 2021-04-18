Подросток, устроивший смертельное ДТП в Новочеркасске, взял машину отца без разрешения. Об этом родители Ильи рассказали полицейским, сообщил Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник.

Накануне юноша отметил 14-летие. В честь праздника мать свозила сына и его друзей на квест. Когда подросток вернулся домой с развлекательного мероприятия, вся семья уже спала. Тогда Илья взял ключи от Hyundai, которые лежали на тумбочке.

По словам отца разбившегося ребенка, все друзья его сына изначально тоже вернулись домой. Однако потом они снова договорились встретиться, чтобы покататься на авто.

Авария произошла в ночь на 18 апреля, в 04:36, на улице Машиностроителей. Водитель машины не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Погибли несовершеннолетний водитель и четверо пассажиров. Еще один подросток с травмами попал в Больницу скорой медицинской помощи Новочеркасска. Пострадавший лежит в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Иномарка превратилась в металлолом, особенно пострадала левая часть машины.

На месте аварии сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства ДТП.