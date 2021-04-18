Стянули ключи у спящих родителей и разбились. Главное о гибели пяти подростков в аварии в Новочеркасске

Пятеро подростков стали жертвами автокатастрофы в Новочеркасске. Иномаркой, в которой ехали дети, управлял 14-летний юноша. На улице Машиностроителей Hyundai по неизвестной причине врезался в дерево. От легковушки осталась груда металла. Трое мальчиков, в том числе водитель, и две девочки погибли на месте аварии. Детям было от 13 до 15 лет. Один из них сейчас находится в больнице. По последней информации, он впал в кому.

По данным регионального УГИБДД, авария произошла 18 апреля, в 04:30. Hyundai Solaris вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель и четыре пассажира умерли на месте ДТП. По предварительной версии, бывший за рулем машины мальчик не справился с управлением.

На месте трагедии продолжают работать полицейские, следователи и МЧС. Обстоятельства ДТП также устанавливают сотрудники прокуратуры. Помимо этого, они дадут оценку действиям родителей мальчика, который был за рулем иномарки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился инициировать передачу материалов проверки в производство следственных органов.

Отмечали день рождения

Все ребята учились в одной школе, дружили. Накануне трагедии они отмечали день рождения подростка, который управлял иномаркой. По предварительным данным, ему исполнилось 14 лет. Сначала они были на квесте. Поздно ночью именинник вернулся домой. Когда родители уже спали, решил покатать друзей по городу и взял ключи от машины, пишут СМИ.

Мальчик, который сейчас находится в реанимации после ДТП, снимал поездку на видео. Ролик успел выложить в соцсетях около 03:00. Примерно через полтора часа они влетели в дерево. Мать пострадавшего заявила телеканалу Life, что ее сын был трезвый. Он тоже заходил домой после квеста, а потом ушел гулять с друзьями дальше.

Близкие остальных детей также убеждены, что они не употребляли ни алкоголь, ни какие-либо запрещенные вещества. Точная информация будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

По данным источника 5-tv.ru, в ДТП погибли:

Илья Е. 2007 года рождения;

Алина В. 2006 года рождения;

Никита Л. 2007 года рождения;

Мелек М. 2006 года рождения;

Ольга Г. 2006 года рождения.

В больнице находится Максим С.