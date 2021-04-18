Появилось видео с места гибели пяти подростков в аварии в Новочеркасске

В Новочеркасске в ДТП погибли пять человек. Место аварии сняли на видео. На кадрах видно, что врезавшийся в дерево Hyundai превратился в металлолом. Особенно пострадала левая часть машины.

Как рассказал начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Александр Мухин, авария произошла 18 апреля, в 04:30. По его словам, водитель Hyunday Solaris не справился с управлением, съехал с дороги слева и врезался в дерево. В момент ДТП в машине было шесть человек. Водитель и четыре пассажира умерли на месте. Еще один человек выжил, его отвезли в больницу.

«Работает следственно-оперативная группа, выясняются причины и условия, сопутствующие ДТП. Также, по предварительным данным, погибший водитель и погибшие четыре пассажира являлись несовершеннолетними», — сообщил Мухин.

По данным Telegram-канала Life Shot, погибли три парня и две девушки, а за рулем был 14-летний подросток. Информации о причине аварии пока нет.