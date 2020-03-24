Подмосковных строителей будут проверять удаленно из-за коронавируса

Надзор за подмосковными строителями будут проводить без выезда на площадки, чтобы не допустить распространения коронавируса. Эта мера позволит защитить не только инспекторов, но и самих застройщиков.

Как сообщили в подмосковном главгосстройнадзор, они внесут свою лепту в профилактику коронавируса. Для этого главное управление строительного надзора Подмосковья разработало специальные меры.

«Разработан особый механизм, который позволит проводить контрольно-надзорные мероприятия без выезда на объект, что защитит не только инспекторов, но и самих застройщиков, рабочих и прочих специалистов от прямых контактов, а значит и от риска распространения инфекции», — рассказал начальник главного управления Артур Гарибян.

Например, вместо всех выездов на объекты недвижимости инспекторы будут только проверять документы, это сократит количество личных контактов. Если выезды все-таки необходимы, эти надзорные мероприятия собираются перенести на май. 60% текущих проверок в ведомстве решили завершить досрочно.

Каких-либо перебоев в работе ведомства при этом не фиксируем и не прогнозируем Артур Гарибян.

Чтобы сократить контакты, личные приемы будут проходить дистанционно. Жители Подмосковья могут направлять обращения в электронном виде. Запланированные вебинары проведут в режиме видеоконференцсвязи.

В Подмосковье зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом. Двух пациентов выписали из больницы после выздоровления. Всего в России 495 случаев.