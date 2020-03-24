МФЦ Московской области с 26 марта будут принимать только по записи. Рассказываем, как получить документы

Многофункциональные центры (МФЦ) Московской области теперь будут принимать и выдавать документы только по предварительной записи. Это нужно, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса.

Обязательная запись на посещение МФЦ в Подмосковье начнется 26 марта. Выбрать подходящие дату и время жителям Московской области будут помогать операторы.

Власти Московской области попросили жителей старше 65 лет находиться на самоизоляции и как можно меньше выходить из дома. К ним сотрудники МФЦ Подмосковья будут по заявке приезжать сами. Операторы заранее согласуют удобное время, а специалисты приедут со всем необходимым оборудованием. Всем сотрудникам МФЦ, которые будут ездить по домам, выдали дезинфекционные препараты, они также прошли инструктаж.

Чтобы записаться в многофункциональный центр или пригласить сотрудника МФЦ к себе домой, нужно позвонить по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 с 8:00 до 20:00.

В Московской области, по последним данным, коронавирус нашли у 35 человек, еще 18 поставили предварительный диагноз. Всего в России 438 случаев, большая часть из них в Москве.