Число больных COVID-19 в России увеличилось до 495

В России за последние сутки количество заразившихся коронавирусом выросло на 57. Новые случаи зафиксировали в 14 регионах.

За последние сутки в России выписали пять пациентов, у которых был коронавирус. Теперь выздоровевших стало 22 человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

В Москве за сутки зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусом. Число заболевших COVID-19 в Московской области увеличилось на шесть. Всего коронавирус нашли у 41 человека в области.

«Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заболевания. Два пациента выписаны из больницы после выздоровления», — сообщили в подмосковном оперативном штабе.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, власти Московской области попросили пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания, соблюдать режим самоизоляции. С покупкой продуктов и лекарств им будут помогать волонтеры. Чтобы компенсировать возможные неудобства, Подмосковье выплатит по три тысячи рублей тем, кто старше 65 лет и кто соблюдает режим самоизоляции. Кроме того, школьников перевели на дистанционное обучение.

В России, по последним данным, 495 заразившихся коронавирусом человека.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря, с января вирус распространяется по всему миру. По последним данным, его нашли у более чем 392 тысяч человек, погибших — больше 17 тысяч. Больше всего больных пневмонией, вызванной этим коронавирусом, в Китае, Италии, США, Испании и Германии.