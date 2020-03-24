Инспекторские проверки земель в Подмосковье приостановят до мая

Муниципальный земельный контроль приостановит проверки земель в Подмосковье до 1 мая. Это сделают по поручению губернатора региона.

Андрей Воробьев распорядился, чтобы контролеры временно прекратили плановые и внеплановые проверки предписаний для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Инспекторы будут проводить проверку только в том случае, когда был причинен вред жизни и здоровью граждан или возникла чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера Наталья Адигамова.

Осмотр земель в Подмосковье продолжится, но при обнаружении недочетов контролеры будут выдавать предостережения правообладателям-нарушителям.

Временная приостановка инспекторских проверок предписаний в отношении землевладельцев связана с мерами безопасности и поддержки граждан на фоне распространения коронавируса. В России за последние сутки количество заразившихся выросло на 57 человек. Новые случаи зафиксировали в 14 регионах. По последним данным, в стране коронавирус диагностировали у 495 человек.