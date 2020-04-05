Подмосковные подъезды регулярно дезинфицируют, чтобы защитить людей от COVID-19. Вот как это происходит

Каждый день дезинфекторы в Подмосковье обрабатывают все поверхности в жилых домах. Такие меры безопасности необходимы, чтобы никто из жителей не заразился коронавирусом.

Дезинфекторы следуют по пути жильцов: дверные ручки, перила, почтовые ящики, подоконники. Все это обрабатывают специальным антисептиком. Для соблюдения мер безопасности сотрудники управляющих компаний работают в защитной форме.

«Нам выдали специальные средства. Как заканчиваются, мы идем — не идем даже, а я звоню, мне приносят и оставляют в подъезде. Средство невредное, без запаха не вредное ни детям, ни животным. Сколько надо, столько и выдают», — рассказала «360» председатель совета дома в Долгопрудном Наталья Поцелуева.

Первый этаж и лифты обрабатывают ежедневно. Остальные места общего пользования, то есть лестничные пролеты и площадки, два или три раза в неделю. За выполнением санитарной обработки местные власти следят через приложение. Кроме того, жители могут высказать свои пожелания представителям управляющих компаний.

«Если же есть какие-то замечания, мы устраняем. Почему, потому что те средства, хлорсодержащие, которыми мы обрабатываем, они имеют свойство выветриваться. И если же есть вопросы от жителей, естественно, мы выходим и еще дополнительно производим обработку», — отметила директор МБУ «Звездный» Лариса Евтушенко.

Если вы еще не видели сотрудников управляющей компании с дезинфекторами, это не значит, что ваш подъезд не обрабатывали. Просто дезинфекция проходит преимущественно рано утром, до 08:00.

«Вдвойне бывает обидно, что наши жители не замечают, как работает управляющая компания. Мы работаем ежедневно и когда приходит жалоба — вот мы не увидели обработку и график. Позвоните, спросите лишний раз. Или посмотрите на инфодоску», — посоветовала директор ООО «Городская коммунальная компания» Татьяна Лужецкая.

Помните, что за дезинфекцию не берут дополнительную плату, она входит в строку за содержание общего имущества. Если с вас требуют деньги, то это орудуют мошенники.