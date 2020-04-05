Новый вид мошенничества появился в России из-за коронавируса

Мошенники постоянно придумывают новые способы нажиться на доверчивых людях. Пандемия дала им еще один повод это сделать. В некоторых городах злоумышленники начали расклеивать объявления о предстоящей дезинфекции квартир. Помните, что таких лжеспециалистов нельзя пускать домой.

В объявлениях мошенников говорилось, что из-за вспышки коронавируса в ближайшие 10 дней будет проводится санитарная обработка всех квартир и лестничных клеток. Такие предупреждения появились в Москве и других городах страны, пишет «Российская газета».

В управе Дмитровского района столицы предупредили, что реальные специалисты дезинфицируют только места общественного пользования. В квартиры сотрудники не заходят. «Последнюю информацию в отношении каких-либо мероприятий по дому всегда можно узнать по телефону диспетчерской службы Москвы», — подчеркнули в управе.

Комитет по вопросам законности, безопасности и правопорядка Петербурга призвал россиян не открывать дверь незнакомым людям. Более того, не стоит верить и тем, кто представляется дезинфектором, медиком или работником социальной службы.

«Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление», — пояснили в комитете.

По данным на 4 апреля, в России зафиксировано 4731 случай заражения коронавирусом. Врачи не смогли помочь 43 пациентам. Выздоровели 333 жителя.