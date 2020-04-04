Стали известны требования к дезинфекции такси в Москве

Всем службам такси предъявили строгие требования по дезинфекции. Машины должны обрабатываться, а водители носить маски и перчатки. Однако есть риск, что не все перевозчики будут соблюдать эти меры.

Об этом РИА «Новости» сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Сейчас ко всем службам такси предъявляются очень серьезные требования. Они должны обрабатывать свои автомобили, должны работать в перчатках, в масках. При этом есть риск, что водитель этого такси не соблюдал этих мер», — отметил Данчиков.

Он подчеркнул, что хоть поездки в такси не запрещены, гражданам лучше стараться оставаться дома и перенести поездки без веской причины.

С 30 марта в Москве ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Жителям порекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Исключение лишь составляют походы в ближайшие продуктовые магазины, аптеки, прогулка с домашним животным и вынос мусора.

Ранее стало известно, что власти Москвы продлили домашний режим до 1 мая.

Сейчас в России зафиксировано 4 149 случаев заражения. 34 человека погибли, по данным стопкоронавирус.рф.