Названы округа Подмосковья, в которых были случаи коронавируса

В Подмосковье зафиксировали 134 случая заражения коронавирусом. Минздрав Подмосковья рассказал, в какие именно округа пробрался 2019-nCoV.

Больше всего случаев зарегистрировано в Одинцове. Там заразились 17 местных жителей, еще десять заболели в Раменском, по девять — в Красногорске и Ленинском округе. Семь человек инфицированы в Химках, шесть — в Истре и Мытищах, по пять — в Долгопрудном, Люберцах и Балашихе.

Источник фото: оперштаб Московской области по коронавирусу

Еще четыре человека заболели в Дмитрове, по три — в Лобне, Солнечногорске, Жуковском, по два — в Домодедове, Котельниках, Королеве, Подольске, Сергиевом Посаде и Фрязине. Единичные случаи зафиксированы в Дубне, Ивантеевке, Лотошине, Лыткарине, Наро-Фоминске, Павловском Посаде и Щелкове.

В стационарах Московской области лечатся 14 человек с COVID-19 из других регионов. Из подмосковных больниц выписались житель Ростовской области и гражданин Венесуэлы. Они тоже переболели коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе Московской области.

За последние сутки в регионе СОVID-19 подтвердили у 15 человек. При этом 17 жителей уже выздоровели. Жертвами вируса стали двое.