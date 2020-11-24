СМИ: жена Ефремова намерена подать на развод

По словам собеседника, решение уже принято окончательно, и теперь остается только ждать, как этот новый удар перенесет артист. Причин для расставания Софьи Кругликовой с мужем он назвал две: ревность и желание провести раздел имущества, которое может оцениваться в сотни миллионов рублей.

«Соня не смогла простить мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой, которая еще и вылезла наружу. Представьте, какой удар по самолюбию», — заявил друг семьи.

Именно в квартире Белоусовой в Казарменном переулке полицейские нашли Ефремова после аварии в центре Москвы. Тогда же в СМИ появилась информация, что между коллегами по цеху есть близкая связь. Официального подтверждения этой информации так и не появилось.

«Пока Миша за решеткой, его имущество легче поделить. Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Сейчас все это находится во владении Софьи», — подвел итог друг семьи.

Сама Софья Кругликова подтвердить или опровергнуть информацию о разводе отказалась.

«Я не комментирую ничего СМИ», — сказала она РИА «Новости».

Кроме того, не подтверждается информация об огромном богатстве Ефремова. Федеральная налоговая служба заблокировала все счета артиста, так как он вовремя не подал декларацию. В результате его супруге пришлось устроиться на работу. Об этом заявлял адвокат Петр Хархорин, представлявший интересы артиста. Он подчеркнул, что заработка женщины семье не хватает, а когда разблокируют счета пока неизвестно.

Актера Михаила Ефремова суд приговорил к восьми годам колонии за смертельную аварию в центре Москвы. В начале июля артист за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу, где врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в реанимации, а актера отправили под домашний арест. После приговора суда его перевели в СИЗО «Водник», откуда этапировали в колонию Белгородской области.