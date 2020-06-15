СМИ рассказали о романе Ефремова и молодой актрисы

Актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, после аварии поехал в квартиру в Казарменном переулке. Там живет 36-летняя актриса Дарья Белоусова. Не исключено, что между ней и артистом существует близкая связь.

О возможном романе Ефремова рассказали в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Ее выпуск опубликован на YouTube.

Охранник дома, где находится квартира Белоусовой, заверил, что неоднократно «видел их здесь вместе».

«Она ездит на белой машине», — уточнил мужчина.

По версии программы, актриса находилась в автомобиле с актером Сергеем Гармашем. Он приехал на место ДТП вечером 8 июня.

Соседи говорят, что Ефремов начал бывать в квартире Белоусовой с осени 2019 года. Девушка не афишировала свою связь с артистом и в принципе не распространялась о личной жизни, оберегая ее от посторонних.

В социальных сетях просто так на артистку не выйти: страницы Белоусовой закрыты. Она не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью.

Известно, что Дарья Белоусова играет на сцене театра «Современник» с 2004 года. В 2010-м она вышла за муж за младшего брата Чулпан Хаматовой и своего коллегу Шамиля Хаматов. Они развелись спустя восемь лет. Михаил Ефремов женат на Софье Кругликовой, которая в момент ДТП была на даче.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце. Иномарка, которой управлял пьяный артист, влетела в грузовой фургон. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Против Ефремова завели дело и отправили под домашний арест. Он записал видеообращение к семье погибшего. Родные Захарова извинений не приняли.