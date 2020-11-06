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    06 ноября 2020, 23:17

    Ефремова отправили в колонию в городе, где сидели Кокорин и Мамаев

    Кирилл Фролов

    Актер Михаил Ефремов этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. В колонии под Белгородом ранее сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
    Ефремова отправили в колонию в городе, где сидели Кокорин и Мамаев

    Ранее в столичном управлении ФСИН заявили, что Ефремов был отправлен из московского СИЗО «к месту отбывания наказания», не приводя подробностей.

    С начала сентября актер находился в московском СИЗО № 5 «Водник», куда его поместили после приговора по делу о ДТП. В октябре Мосгорсуд назначил Ефремову 7,5 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Сам Ефремов хотел отбывать наказание в хозотряде СИЗО. Однако, как рассказал «360» его адвокат Роман Филиппов, ходатайство об этом не было оформлено официально.

    8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Актер в пьяном виде выехал на встречку, где его машина столкнулась с фургоном. Водитель фургона погиб.

    Член ОНК Москвы Марина Литвинович рассказала «Газете.Ru«, что перевозка Ефремова в колонию может занять до трех недель. Сама отправка в колонию, по ее словам, стала для актера неожиданностью.