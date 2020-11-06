Ефремова отправили в колонию в городе, где сидели Кокорин и Мамаев

Ранее в столичном управлении ФСИН заявили, что Ефремов был отправлен из московского СИЗО «к месту отбывания наказания», не приводя подробностей.

С начала сентября актер находился в московском СИЗО № 5 «Водник», куда его поместили после приговора по делу о ДТП. В октябре Мосгорсуд назначил Ефремову 7,5 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Сам Ефремов хотел отбывать наказание в хозотряде СИЗО. Однако, как рассказал «360» его адвокат Роман Филиппов, ходатайство об этом не было оформлено официально.

8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Актер в пьяном виде выехал на встречку, где его машина столкнулась с фургоном. Водитель фургона погиб.

Член ОНК Москвы Марина Литвинович рассказала «Газете.Ru«, что перевозка Ефремова в колонию может занять до трех недель. Сама отправка в колонию, по ее словам, стала для актера неожиданностью.