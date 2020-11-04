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    04 ноября 2020, 01:44

    Жена Ефремова устроилась на работу из-за блокировки счетов

    Кирилл Фролов

    Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова устроилась на работу после блокировки счетов актера. Об этом РИА ФАН рассказал адвокат Ефремова Петр Хархорин.
    Жена Ефремова устроилась на работу из-за блокировки счетов

    В октябре Федеральная налоговая служба заблокировала все счета артиста. Это произошло из-за не поданной вовремя налоговой декларации. Подать ее Ефремов не успел, поскольку находился под стражей.

    Софья Кругликова звукорежиссер. В 1990-х она окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных, работала с рок-исполнителями, преподавала в родном вузе. В браке с Ефремовым у нее родились трое детей.

    «Софья пошла работать сейчас. Но ее заработка, естественно, не хватает на семью», — рассказал Хархорин.

    По словам адвоката, жене Ефремова помогают друзья, а вопрос с заблокированными счетами «сейчас пытаются решить».

    «У нас блокируют быстро, а восстанавливать придется долго», — посетовал защитник.

    8 июня Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии устроил аварию в центре Москвы. В результате погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 голам колонии. Отбывать наказание он будет в московском СИЗО.