Жена Ефремова устроилась на работу из-за блокировки счетов

В октябре Федеральная налоговая служба заблокировала все счета артиста. Это произошло из-за не поданной вовремя налоговой декларации. Подать ее Ефремов не успел, поскольку находился под стражей.

Софья Кругликова звукорежиссер. В 1990-х она окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных, работала с рок-исполнителями, преподавала в родном вузе. В браке с Ефремовым у нее родились трое детей.

«Софья пошла работать сейчас. Но ее заработка, естественно, не хватает на семью», — рассказал Хархорин.

По словам адвоката, жене Ефремова помогают друзья, а вопрос с заблокированными счетами «сейчас пытаются решить».

«У нас блокируют быстро, а восстанавливать придется долго», — посетовал защитник.

8 июня Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии устроил аварию в центре Москвы. В результате погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 голам колонии. Отбывать наказание он будет в московском СИЗО.