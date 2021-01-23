19 человек с подтвержденным ковидом во время незаконной акции вышли в центр Москвы на Пушкинскую площадь и нарушили карантин. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

«По данным приложения „Социальный мониторинг“, на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте здравоохранения Москвы напомнили, что ранее руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева заявила о возможной дестабилизации эпидемической ситуации из-за массовых акций.

23 января в крупных российских городах прошли незаконные акции. В Москве участники несанкционированного митинга начали мешать движению транспорта и вступили в стычки с силовиками. СК начал доследственные проверки по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в Москве задержали порядка 15 детей. Некоторых из них уже отпустили.

В посольстве Соединенных Штатов в России на фоне этих событий заявили, что поддерживают право людей на мирные протесты. МИД РФ потребовал от Вашингтона перестать вмешиваться в чужие дела и посоветовал заняться своими внутренними проблемами.