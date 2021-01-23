СК начал проверку из-за нападений на силовиков во время незаконной акции в Москве

«По предварительным данным, 23 января 2021 года в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка», — говорится в сообщении СК.

Во время проверок следователи установят и изучат все обстоятельства нападений на сотрудников правоохранительных органов.

Ранее посольство США в России поддержало право людей на мирные протесты на фоне несанкционированных санкций в российских городах. В нашем Министерстве иностранных дел потребовали от Соединенных Штатов перестать вмешиваться в чужие дела и назвали лицемерие инструментом американской демократии, который стал особенно опасным в период пандемии коронавируса.