МИД России потребовал от США перестать вмешиваться во внутренние дела других государств

В американском посольстве заявили, что поддерживают право людей на мирные протесты на фоне незаконных акций в России. МИД РФ потребовал от Вашингтона перестать вмешиваться в чужие дела и заняться своими проблемами.

В Министерстве иностранных дел напомнили, что американское посольство никак не отреагировало на штурм Капитолия, во время которого погибли пять человек.

«Лицемерие — инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии. Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», — говорится в сообщении нашего дипломатического ведомства в Facebook.

В Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах 23 января проходили несанкционированные акции. В результате прошли задержания, протестующие мешали проезду транспорта и устраивали стычки с сотрудниками правоохранительных органов.