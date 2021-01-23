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    23 января 2021, 18:22

    Кузнецова рассказала о задержанных на незаконной акции в Москве подростках

    Андрей Иванов

    В Москве во время незаконной акции задержали порядка 15 детей. Некоторых из них уже отпустили. Об этом сообщила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
    Кузнецова рассказала о задержанных на незаконной акции в Москве подростках

    «Мы продолжаем следить за ситуацией. На месте работают коллеги — уполномоченные по правам ребенка, Советы отцов в регионах активно подключились, наблюдают за соблюдением прав детей», — написала омбудсмен в Facebook.

    Ранее омбудсмен рассказала, что на несанкционированной акции во Владивостоке из детей выстроили живую цепь.

    23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли несанкционированные акции. В посольстве США поддержали право людей на мирные протесты на фоне этих незаконных мероприятий. МИД России потребовали от Вашингтона прекратить лезть в чужие дела и посоветовали заняться своими.

    СУ СК России по Москве организовало доследственные проверки по фактам нападения на силовиков в столице.