Кузнецова рассказала о задержанных на незаконной акции в Москве подростках

В Москве во время незаконной акции задержали порядка 15 детей. Некоторых из них уже отпустили. Об этом сообщила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы продолжаем следить за ситуацией. На месте работают коллеги — уполномоченные по правам ребенка, Советы отцов в регионах активно подключились, наблюдают за соблюдением прав детей», — написала омбудсмен в Facebook.

Ранее омбудсмен рассказала, что на несанкционированной акции во Владивостоке из детей выстроили живую цепь.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли несанкционированные акции. В посольстве США поддержали право людей на мирные протесты на фоне этих незаконных мероприятий. МИД России потребовали от Вашингтона прекратить лезть в чужие дела и посоветовали заняться своими.

СУ СК России по Москве организовало доследственные проверки по фактам нападения на силовиков в столице.