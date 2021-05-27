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    27 мая 2021, 11:40

    Почти 17 миллионов россиян поставили хотя бы одну дозу прививки от коронавируса — Минздрав

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Число россиян, которые получили хотя бы одну дозу прививки от коронавируса, почти достигло 17 миллионов. Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Почти 17 миллионов россиян поставили хотя бы одну дозу прививки от коронавируса — Минздрав

    «Почти 17 миллионов [россиян прошли вакцинацию] первым компонентом», — сказал он.

    Глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин 24 мая заявил, что более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

    Ранее в Роспотребнадзор заявили, что Россия сможет достичь нулевых показателей по заболеваемости COVID-19, когда в стране будет сформирована иммунная прослойка. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, для улучшения эпидемической ситуации в стране нужно увеличить популяционный иммунитет до 60-70%.

    Президент России Владимир Путин сказал, что в стране нельзя вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Люди должны сами осознать важность прививки и риски, появляющиеся, если от нее отказаться. При этом он отметил, что масштабная вакцинация населения — самый цивилизованный способ сформировать общий иммунитет.