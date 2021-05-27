Число россиян, которые получили хотя бы одну дозу прививки от коронавируса, почти достигло 17 миллионов. Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Почти 17 миллионов [россиян прошли вакцинацию] первым компонентом», — сказал он.

Глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин 24 мая заявил, что более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзор заявили, что Россия сможет достичь нулевых показателей по заболеваемости COVID-19, когда в стране будет сформирована иммунная прослойка. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, для улучшения эпидемической ситуации в стране нужно увеличить популяционный иммунитет до 60-70%.

Президент России Владимир Путин сказал, что в стране нельзя вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Люди должны сами осознать важность прививки и риски, появляющиеся, если от нее отказаться. При этом он отметил, что масштабная вакцинация населения — самый цивилизованный способ сформировать общий иммунитет.