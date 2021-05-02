Роспотребнадзор назвал условие победы над коронавирусом в России

Россия сможет достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда в стране будет сформирована иммунная прослойка. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, для улучшения эпидемической ситуации нужно, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%, сообщило РИА «Новости».

«Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. «, — подчеркнула Пшеничная.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе этого года. Отечественные специалисты разработали три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

По мнению врача-иммунолога Владимира Болибока, на протяжении майских праздников россиянам следует соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Но чтобы полностью обезопасить себя, нужно сделать прививку, подчеркнул он в беседе с RТ.

Однако и тем, кто привился расслабляться все равно не стоит, и важно помнить, что самыми опасными с точки зрения заражения коронавирусом местами являются метро, автобусы, троллейбусы и электрички.