Медики перечислили топ-5 главных последствий коронавируса

Последствия перенесенного ковида индивидуальны для каждого человека, но есть ряд наиболее распространенных. Их выявляют у каждого десятого заболевшего. Пять главных последствий перенесенного заболевания перечислили газета «Известия», опираясь на данные ученых и медиков.

Провоцируя поражение сосудов, вирус ведет к развитию первичного поражения сердца — кардиомиопатии. Также, как рассказал эксперт по кардиологии, профессор Мехман Мамедов, у пациентов часто возникают нарушения сердечного ритма и миокардиты.

Еще одно распространенное последствие ковида — это проблемы с почками. Согласно данным исследования Йельского университета, они наблюдались у 61-78% пациентов после коронавируса. При это, в дальнейшем эти функции у заболевших не восстанавливаются.

Осложнения часто касаются и органов зрения, отметила член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди. У пациентов с ковидом наблюдают изменения на сетчатке, конъюнктивиты, воспаления и тромбозы сосудов глаз.

Другое осложнение — это нарушение работы обонятельной системы. У большинства заболевших она восстанавливается в течение двух недель, но есть пациенты, у которых длительность такого нарушения доходит до нескольких месяцев.

У пациентов часто диагностируют расстройства кишечника: диареи, колиты, развитие патогенной флоры и так далее. Медики связывают это не только с заболеванием, но и с массовым лечением противовирусными препаратами.

По словам экспертов, избежать таких последствий для организма помогает только вакцинация.

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