Российские леса охватил огненный шторм. Тушить пожары в заповедниках сложно не только из-за отсутствия дорог

Масштабные лесные пожары охватили Россию. В Мордовии огонь полыхал на 450 гектарах заповедных земель. Дым от пламенеющих якутских лесов окутал близлежащие территории, из-за пожаров Сибири им накрыло столицу Монголии Улан-Батор. Бороться с огнем в лесах и заповедниках гораздо сложнее, и дело не только в отсутствии дорог.

Президент РФ Владимир Путин связал природные пожары и паводки как в России, так и во всем мире с изменением климата. Свою роль сыграло и жаркое лето, побив рекорды по уровню среднесуточных температур.

Огненный шторм

Профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ Евгений Кирюханцев в беседе с «360» объяснил, что сложность тушения лесных пожаров определяют несколько факторов. В первую очередь — характер горения.

Если пожар низовой, то его тушить значительно легче. Если верховой, то [он] работает как огненный шторм — есть такое понятие среди пожарных. Даже если лес находится на расстоянии 200-300 метров от населенного пункта, такой пожар очень опасен. Искры разлетаются на <…> 300-400 метров, может, и на 500 — в зависимости от скорости ветра Евгений Кирюханцев профессор Академии ГПС МЧС России.

Верховые пожары Кирюханцев назвал неконтролируемыми. И серьезное влияние на их развитие оказывает направление ветра.

Тушат возгорания несколькими способами. Самый распространенный — ранцевыми огнетушителями. Лесопожарная охрана с их помощью справляется с идущим по низу огнем. Если к месту пожара можно подъехать, то используют спецтехнику с привозной водой или взятой из местных болот, рек и прочих водоемов. В труднодоступных районах, где полыхают большие площади, в ход идет авиация.

«Есть специально приспособленные как вертолеты, так и самолеты <…> в лесоохране, МЧС, у Минобороны», — пояснил профессор.

Крайне редко применяют метод встречного пожара: огонь выпускают навстречу уже существующему возгоранию, что выжечь определенную территорию. Она служит защитной зоной против распространения пламени. С этой же целью иногда производят направленные взрывы.

От пожаров страдает не только Россия, но и зарубежные страны. Огонь наносит колоссальный ущерб природе, людям и животным. Кирюханцев подчеркнул, что к таким ситуациям необходимо готовиться и относиться к ним крайне серьезно.

Климат или халатность

К пожарам приводят не только климатические изменения и человеческая халатность. По словам профессора Академии ГПС МЧС России, свою роль сыграл отказ от топки домов в сельской местности дровами. Раньше население буквально заставляли рубить сухие сучья и собирать валежник, что тоже в своем роде защищало лес.

«Сейчас в лес зайти невозможно — поваленных деревьев, сушняка огромное количество. Это огромная пища для огня. <…> Население не может ничего сделать, количество лесников небольшое», — сказал Кирюханцев.

Для таких пожаров, как в Якутии, по его словам, не нужны никакие поджигатели. Свое дело в том числе делают сухие грозы и заваленные палом и сухими деревьями лесные массивы.

Тайге осталось 30 лет?

По площади возгораний 2021 год оказался на третьем месте за последнее время по ситуации с лесными пожарами. Обстановка была хуже только в 2012 и 2003 годах. Если тенденция продолжится, то через 20-30 лет огонь попросту уничтожит тайгу.

В России огонь охватил уже более миллиона гектаров лесов. Якутия, Иркутская область, Чукотка, Хабаровский и Красноярский край борются с пламенем. В девяти субъектах ввели режим ЧС.

В Приморском крае удалось ликвидировать все лесные пожары, охватившие Сихотэ-Алинский заповедник, сообщили в Русском географическом обществе. Их общая площадь составляла более 1,3 тысячи гектаров.

С начала пожароопасного сезона в Карелии горело свыше 20 тысяч гектаров леса. С огнем, сообщили в региональном Минприроды, тоже справились.

Все лесные пожары ликвидированы в Карелии, их общая площадь с начала пожароопасного сезона составила более 20 тысяч гектаров, сообщает во вторник региональное министерство природы.