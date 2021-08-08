Режим ЧС ввели в Сарове из-за пожара в заповеднике

Режим ЧС объявили в закрытом городе Сарове из-за лесного пожара, разгоревшегося Мордовском заповеднике. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Сафонов.

«Огонь распространился на территорию Нижегородской области. В связи с этим, подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации», — написал Сафонов в Instagram.

Он пояснил, что объявление режима ЧС необходимо для повышения мобилизации и привлечения дополнительных сил для ликвидации огня. Речь идет о средствах городского, а также регионального и федерального уровней.

«Сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра. Задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчеты Арзамаса, Дивеево, Вознесенска, Выксы, Навашино», — уточнил глава города.

Пожар не угрожает ЗАТО Саров, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ). В центре подчеркнули, что огонь находится далеко от производственных площадок предприятия, а ситуация взята под полный контроль.

Лесной пожар продолжает полыхать в Мордовском природном заповеднике уже пятый день. С огнем продолжают бороться пожарные.