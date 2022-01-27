«Пятерочка» более чем в 2 раза увеличила число пунктов сбора батареек в Москве и Подмосковье

Еще больше пунктов сбора использованных батареек появилось в Москве и Подмосковье. Дополнительные точки открыла торговая сеть «Пятерочка». Она расширила свой экологический проект в этом направлении.

Недавно в столице и области насчитывалось 65 магазинов «Пятерочка» с пунктами сбора батареек, а сегодня их уже 150. Количество выросло в 2,3 раза.

Сдать батарейки на переработку могут жители Москвы и многих городов области. Среди них Балашиха, Реутов, Долгопрудный, Домодедово, Химки, Дмитров, Подольск, Серпухов, Звенигород, Мытищи, Истра, Сергиев Посад, Клин и не только.

Все желающие поддержать экологический проект смогут узнать адреса магазинов с пунктами приема по ссылке.

Переработкой батареек займется группа компаний «Мегаполисресурс». В прошлом году установленные в магазиных боксы помогли утилизировать более 2,84 тонны использованных батареек.