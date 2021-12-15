В столице открыли 3000-й магазин «Пятерочка»

В столице открыли трехтысячный магазин торговой сети «Пятерочка» на 800 квадратных метрах торговой площади. На прилавках больше пяти с половиной тысяч товарных позиций. Центр притяжения для покупателей — пекарня. Круассаны, хрустящий багет, горячий хлеб — свежую выпечку готовят несколько раз в день. Здесь же можно купить горячий ароматный кофе.

По всем законам гостеприимства людей встречали подарками. Для первых покупателей играли на скрипке приглашенные артисты.

Один из принципов новой концепции — превратить покупателей в гостей. В магазине можно выпить свежесваренный кофе, свежая выпечка подается прямо из печи каждые три часа. Над витринами с хлебом установлен специальный теплый свет.

«Мы предоставляем больше доверия нашим гостям, давая возможность пробивать товар самостоятельно на нашем новом сервисе „Кассы самообслуживания“», — рассказал директор группы магазинов «Пятерочка» в Москве Денис Ряписов.

Для удобства клиентов в магазине сразу четыре кассы самообслуживания. Они помогут сэкономить время для более важных дел. А чтобы разобраться с новшеством — рядом всегда консультант.

Местные жители признаются, что им понравился торговый зал, потому что все свободно расположено, удобно.

Мне понравилось разнообразие товаров. Магазин светлый, просторный. Удобно ходить, удобно выбирать. Очень сильно понравилась зона выпечки — пекарня Роман Бирюков местный житель

«Пятерочка» открывает магазины в новой концепции, не забывая об экологии. Все корзины сделаны из переработанного пластика, а в продаже — многоразовые сумки для продуктов и мешочки для весовых товаров. В день открытия такие вручили первым покупателям. В новой «Пятерочке» также установили бокс для сбора использованных батареек.

А 18 декабря в магазинах Москвы и Московской пройдет акция «Корзина доброты». Принять участие может любой желающий, купив продукты и оставив их в специальной тележке. Все собранные товары волонтеры Фонда «Русь» адресно доставят нуждающимся детям и пенсионерам.