«Пятерочку» признали любимым брендом россиян среди продуктовых магазинов

Торговая сеть «Пятерочка» стала лидером рейтинга исследования «Любимые бренды россиян», проведенного компанией Online Market Intelligence (OMI) по итогам 2021 года. Она победила в категории «Продуктовые магазины» с индексом 20,9%, прибавив с 2020 года один процентный пункт.

OMI проанализировала мнения покупателей, посещавших продуктовые магазины в течение последнего месяца. Опросы показали, что именно «Пятерочку» россияне считают самым любимым продуктовым магазином.

«Любовь потребителей — это важный показатель эффективности взаимодействия с брендом, который включает в себя различные — функциональные, имиджевые, эмоциональные и поведенческие — характеристики, позволяющие оценить отношение к бренду, а также силу эмоциональной привязанности к нему потребителя», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Он указал на положительную динамику в восприятии покупателями «Пятерочки». Этот факт добавил сети уверенности «в правильно выбранной, эффективной маркетинговой политике по продвижению ценностного предложения».

«Это комплексный результат, который делает нас еще на шаг ближе к главной цели — заслужить доверие гостей», — подчеркнул Ярцев.

Компания OMI является одной из ведущих в России среди предоставляющих комплексные решения для маркетинговых онлайн-исследований. Их используют исследовательские и потребительские организации, рекламные агентства и маркетинговые подразделения компаний, входящих в рейтинг Fortune Global 500.

Начиная с 2010 года OMI устраивает ежегодное исследование, в ходе которого респонденты выбирают свои любимые бренды в различных категориях.