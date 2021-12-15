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    15 декабря 2021, 18:18

    «Пятерочку» признали любимым брендом россиян среди продуктовых магазинов

    Александра Ломейко

    Торговая сеть «Пятерочка» стала лидером рейтинга исследования «Любимые бренды россиян», проведенного компанией Online Market Intelligence (OMI) по итогам 2021 года. Она победила в категории «Продуктовые магазины» с индексом 20,9%, прибавив с 2020 года один процентный пункт.

    «Пятерочку» признали любимым брендом россиян среди продуктовых магазинов

    OMI проанализировала мнения покупателей, посещавших продуктовые магазины в течение последнего месяца. Опросы показали, что именно «Пятерочку» россияне считают самым любимым продуктовым магазином.

    «Любовь потребителей — это важный показатель эффективности взаимодействия с брендом, который включает в себя различные — функциональные, имиджевые, эмоциональные и поведенческие — характеристики, позволяющие оценить отношение к бренду, а также силу эмоциональной привязанности к нему потребителя», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

    Он указал на положительную динамику в восприятии покупателями «Пятерочки». Этот факт добавил сети уверенности «в правильно выбранной, эффективной маркетинговой политике по продвижению ценностного предложения».

    «Это комплексный результат, который делает нас еще на шаг ближе к главной цели — заслужить доверие гостей», — подчеркнул Ярцев.

    Компания OMI является одной из ведущих в России среди предоставляющих комплексные решения для маркетинговых онлайн-исследований. Их используют исследовательские и потребительские организации, рекламные агентства и маркетинговые подразделения компаний, входящих в рейтинг Fortune Global 500.

    Начиная с 2010 года OMI устраивает ежегодное исследование, в ходе которого респонденты выбирают свои любимые бренды в различных категориях.