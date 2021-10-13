Торговая сеть «Пятерочка» и J7 помогли убрать почти 10 тонн мусора с берегов Волги

«Пятерочка» и бренд J7 помогли очистить берега Волги в Астрахани и Казани, собрав 9,8 тысячи тонн мусора. Экоакция состоялась при поддержке организации «Чистые игры». Подключились и неравнодушные жители.

В рамках экологического проекта «Вместе мы — польза!» удалось очистить 370 тысяч квадратных метров: остров Пролетарский в Астрахани и пляж «Локомотив» в Казани.

К участию подключились 320 местных жителей, которых сгруппировали в 90 команд. В итоге совместными усилиями удалось собрать мусор, который мог бы занять 1,5 вагона грузового поезда.

Что было дальше?

Из всех собранных отходов 2,4 тонны отсортировали, а после вывезли на вторичную переработку.

Астрахань и Казань выбрали по итогам онлайн-голосования на сайте проекта. Следующий этап — очистка береговой линии в Костроме. Ее проведут весной 2022 года.

Директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев рассказал, насколько важно, чтобы каждый человек старался вести экологичный образ жизни.

Наша задача — не только очистить берег Волги, но и показать, что собранные отходы необязательно должны отправиться на свалку — они могут быть переработаны Михаил Ярцев.

Он выразил надежду на то, что правильная сортировка отходов в будущем станет хорошей привычкой для всех жителей России.

Узнать о новостях проекта и получить дополнительную информацию о переработке упаковок или найти ближайший пункт приема вторсырья можно на сайте.