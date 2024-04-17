Общество 17 апреля 2024, 18:46 Пять комплексов для оповещения населения доставили в Оренбуржье МЧС: мобильные комплексы оповещения населения о ЧС доставили в Оренбуржье Пресс-служба МЧС

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Пять мобильных комплексов информирования и оповещения населения доставили в Оренбуржье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова три комплекса будут работать в Орске, два — в Оренбурге и его окрестностях», — передали в министерстве.

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С их помощью специалисты будут сообщать жителям о выплатах и компенсациях, работе оценочных комиссий, пунктах сбора гуманитарной помощи, правилах безопасного поведения.

Комплексы оснащены современными средствами связи, видеонаблюдением, записывают и передают данные в режиме реального времени, а также транслирую информацию для населения.

Около 30 тысяч жителей Оренбургской области получили выплаты в связи с паводком. Сейчас уровень воды в Орске и Оренбурге пока высок, но устойчиво снижается — пик паводка в этих городах пройден. Ранее президент Владимир Путин указал на необходимость держать на контроле вопросы, связанные с восстановлением пострадавших от паводков регионов.