Происшествия 17 апреля 2024, 17:12 Стало известно, сколько жителей Оренбургской области получили выплаты в связи с паводком Почти 30 тысяч пострадавших от паводка в Оренбургской области получили выплаты РИА «Новости»

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Около 30 тысяч жителей Оренбургской области получили выплаты в связи с паводком. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Правительством Оренбургской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. Финансовую помощь уже получили почти 30 тысяч человек», — констатировал Куренков.

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Ущерб от паводков следует оценивать как можно быстрее — приступать к работе, как только сходит вода, подчеркнул Путин.

По информации Куренкова, уровень воды в Орске и Оренбурге пока высок, но устойчиво снижается — уже можно утверждать, что пик паводка в этих городах пройден. Теперь он идет вниз по течению реки Урал и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном. Уровень воды здесь уже «достиг отметки опасного явления», заявил глава МЧС России. Береговые защитные сооружения заранее укрепили, на отдельных участках развернули водоналивные дамбы.