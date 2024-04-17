Происшествия 17 апреля 2024, 16:52 Волна паводка прошла Орск и Оренбург Глава МЧС Куренков: пик паводка в Орске и Оренбурге остался позади РИА «Новости»

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Пик паводка в Орске и Оренбурге пройден. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Куренков отметил, что обстановка по паводку в ряде регионов остается неблагоприятной. Внимания сейчас требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

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«В Оренбургской области, с определенной долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург. <…> Уровень воды в названных мною городах хоть и находится выше опасных отметок, но мы отмечаем его устойчивое снижение», — констатировал руководитель МЧС.

Он добавил, что сбросы с Ириклинского водохранилища в несколько раз уменьшились по сравнению с показателями конца марта — начала апреля. Теперь волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном.

Ранее жительница Оренбурга в беседе с «360» подтвердила, что вода постепенно уходит из города.